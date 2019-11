Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Sachbeschädigung

Rheine (ots)

Ein Motorrollergeräusch und danach ein weiteres lautes Geräusch haben Anwohner der Straße "Unterm Waldhügel" am späten Montagabend (11.11.2019), gegen 22.50 Uhr, gehört. Offenbar hatte jemand gegen einen Gegenstand getreten. Beim Blick aus dem Fenster sahen die Zeugen einen Rollerfahrer in Richtung Bühnertstraße wegfahren. An einem PKW war scheinbar der Außenspiegel beschädigt worden. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten an diesem Spiegel keine nennenswerten Schäden feststellen. Im Weiteren fuhren sie den Straßenzug ab und fanden dabei drei Autos, an denen jeweils der linke Außenspiegel abgetreten bzw. beschädigt worden war. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Polizei Steinfurt

