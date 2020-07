Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Geldbörse und Schmuck aus Auto gestohlen

Kehl (ots)

Ein bislang unbekannter Autoaufbrecher hat sich in der Nacht auf Montag an einem auf einem Bahnhofsparkplatz in der Hafenstraße abgestellten VW Golf zu schaffen gemacht. Zwischen 0:15 Uhr und 1:15 Uhr hat der Ganove eine Seitenscheibe der Fahrerseite eingeschlagen und eine im Wagen deponierte Geldbörse sowie eine Silberkette mit Kreuz gestohlen. Die Polizei weist darauf hin, dass Fahrzeuge keine geeigneten Orte sind, um Wertsachen aufzubewahren. Kein Versteck ist noch so gut, um nicht von Dieben entdeckt zu werden. Der Diebstahlschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

