Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Vimbuch - Ermittlungen nach Streit

Bühl, Vimbuch (ots)

Nach einem Streit zwischen zwei Frauen am Montagnachmittag in einem Supermarkt in der Vimbucher Straße haben die Beamten des Polizeireviers Bühl Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Während die genauen Hintergründe des Disput derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen sind, steht fest, dass die beiden Kontrahentinnen gegen 17 Uhr zunächst im Kassenbereich aneinander gerieten. Der Streit soll sich anschließend auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes fortgesetzt haben. Hier soll es auch zum Einsatz eines Tierabwehrsprays gekommen sein, wodurch eine der beiden Frauen verletzt wurde. Sie wurde durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

