Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Illegale Schrottsammler müssen Waren abladen

Bad Driburg (ots)

Einen Hinweis auf illegale Schrottsammler erhielt die Polizei am Samstag, 07.03.2020, gegen 09.15 Uhr. In der Bad Driburger Südstadt war ein entsprechender Bulli mit auswärtigen Kennzeichen aufgefallen. Eine Streifenbesatzung der Polizei Bad Driburg konnte das Fahrzeug in der Straße "An den Fischteichen" feststellen. Die Insassen luden gerade mit Anwohnern Schrott in ihr Fahrzeug. Da weder eine Genehmigung für die Tätigkeit vorgelegt werden konnte, noch das Fahrzeug entsprechend den Vorschriften gekennzeichnet war, wurde ein Verfahren eingeleitet. Der bereits eingesammelte Schrott wurde beim Bauhof der Stadt Bad Driburg abgeladen und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt. Nach den gesetzlichen Regelungen hat jeder dafür zu sorgen, dass der bei ihm entstandene Abfall ordnungsgemäß entsorgt wird, um Umweltschäden zu vermeiden und für eine nachhaltige Behandlung der verwertbaren Reste zu sorgen. Schrottsammler, die eine Genehmigung der Behörden für derartige Tätigkeiten erhalten, müssen eine entsprechende Sachkunde nachweisen. Nur an diese sollte privater Schrott weiter gegeben werden. /Te.

