Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Schule

Warburg (ots)

Ein Zeuge informierte am Freitag, 06.03.2020, kurz vor Mitternacht die Polizei darüber, dass eine Person gerade aus einem Schulgebäude am Wachtelpfad kletterte. Die eingesetzten Beamten konnten feststellen, dass sich unbekannte Täter offensichtlich unberechtigten Zugang in das Gebäude verschafft hatten. Ob etwas entwendet wurde, konnte bisher nicht gesagt werden. Im Umfeld der Schule konnten mehrere Personen ausgemacht werden, die beim Erblicken der Polizei davon rannten. Zwei junge Männer konnten festgehalten werden. Ob sie mit dem Einbruch etwas zu tun haben, konnte noch nicht geklärt werden. Daher bittet die Polizei in Warburg, 05641 - 78800, um Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. /Te.

