Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auto gerät auf die Gegenfahrbahn: Zwei Verletzte

Brakel (ots)

Auf der K 18 kurz hinter Brakel in Fahrtrichtung Höxter ist am Donnerstag, 5. März, gegen 16.30 Uhr ein 67-Jähriger mit seinem Ford aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Fahrer eines entgegenkommenden VW Transporters versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenprall aber nicht mehr verhindern. Beide Fahrer kamen mit leichten Verletzungen davon, die beteiligten Fahrzeuge wurden allerdings stark beschädigt. Der Sachschaden wird insgesamt auf mehr als 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an.

