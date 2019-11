Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnungseinbruch in Verl

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Ein bislang unbekannter Täter gelangte am Mittwochmittag (20.11., 12.30 Uhr) in eine Erdgeschosswohnung eines Einfamilienhauses an der Lehmkuhlstraße.

Der Einbrecher verschaffte sich vermutlich Zugang durch ein Wohnungsfenster. Als die Bewohnerin den Täter im Flur entdeckte, verließ dieser fluchtartig die Wohnung durch die Haustür in unbekannte Richtung.

Derzeitigen Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum an dem Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

