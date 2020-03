Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Ein Auto ist zwei Mal zu schnell unterwegs

Beverungen (ots)

Am Donnerstag, 5. März 2020, wurde in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 17:30 Uhr auf der Oberen Hauptstraße innerhalb von Beverungen-Dalhausen die Geschwindigkeit mit einem Messgerät in beide Fahrtrichtungen Borgentreich und Beverungen überwacht.

Von den Mitarbeitern des Verkehrsdienstes Höxter wurden in diesem Zeitraum 1.530 Fahrzeuge gemessen. Bei 206 Fahrzeugen wurde eine Geschwindigkeitsüberschreitung festgestellt.

757 Fahrzeuge wurden in Fahrtrichtung Borgentreich gemessen, davon waren 23 Fahrzeuge zu schnell. Die höchste festgestellte Geschwindigkeit (nach Abzug der Toleranz) betrug 80 km/h. Der Fahrer muss mit 100 Euro Geldbuße und einen Punkt in Flensburg rechnen.

773 wurden in Richtung Beverungen gemessen, davon waren 83 Fahrzeuge zu schnell. Hier betrug die höchste Geschwindigkeit (nach Abzug) 90 km/h. Das bedeutet einen Monat Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und 160 Euro Geldbuße)

Es waren insgesamt zwei Fahrzeuge so schnell, dass deren Fahrer ein Monat Fahrverbot droht. Unter den drei schnellsten gemessenen Fahrzeugen fiel zweimal derselbe Pkw auf. Bei ihm wurde in Richtung Borgentreich eine Geschwindigkeit von 83 km/h gemessen und etwa zwei Stunden später eine Geschwindigkeit von 90 km/h festgestellt.

