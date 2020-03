Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pedelec-Fahrerin verletzt sich bei Unfall

Brakel (ots)

Beim Zusammenstoß zwischen einem Pedelec und einem Fiat Punto verletzte sich eine 66-Jährige am Samstag, 07.03.2020, gegen 14.45 Uhr, in Brakel. Die Frau war mit ihrem Zweirad auf der Königsstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Aus der von rechts kommenden Spitalgasse bog eine 42-Jährige nach links in die Königsstraße ein. Das Pedelec stieß gegen die linke Vorderseite des Autos, die Zweiradfahrerin stürzte auf die Motorhaube. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 2.600 Euro. /Te.

