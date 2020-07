Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Alkoholisiert

Rastatt (ots)

Eine 26-jährige Fahrradfahrerin war am Montagabend auf dem linken Gehweg in der "Alten Bahnhofstraße" unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der vorangegangene Alkohol- und Drogenkonsum der Mittzwanzigerin dafür gesorgt haben, dass die Frau kurz nach 20 Uhr unvermittelt auf die Fahrbahn lenkte und hierbei mit dem Pkw eines 34-Jährigen kollidierte. Die Unfallverursacherin wurde hierbei leicht verletzt. Eine notärztliche Versorgung war nicht notwendig. An dem Auto entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Die 26-Jährige musste im weiteren Verlauf eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen sie wird nun ein Ermittlungsverfahren geführt.

