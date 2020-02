Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen: Sachbeschädigung am Bahnhof

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am 04.02.2020 zwischen 6 und 19 Uhr wurde in der öffentlichen Toilettenanlage am Bahnhof Bötzingen das Waschbecken zerstört. Bereits am 02.02.2020 wurde in der zweiten Toilettenanlage am Bahnhof das Waschbecken zerstört und die Abdeckungen der Deckenleuchten entfernt. Der Schaden bei der ersten Toilettenanlage beläuft sich auf circa 360 Euro und bei der zweiten auf circa 450 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Breisach unter der Rufnummer 07667 91170 zu melden.

