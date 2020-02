Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mann beschädigt geparkte Autos

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 05.02.2020, hat ein Mann in der Waldshuter Schmitzinger Straße an mindestens drei geparkten Autos die Außenspiegel abgetreten. Gegen 09:45 Uhr hatte eine Zeugin den Vorfall gemeldet. Eine Polizeistreife traf in der Nähe auf einen 23 Jahre alten Mann, der sich auffällig verhielt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte dieser für die Taten in Betracht kommen. Die Ermittlungen dauern an und werden vom Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) geführt.

