Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach am Rhein: Graffiti-Sprüher festgenommen

Freiburg (ots)

Am 04.02.2020 konnten Polizeibeamte des Polizeireviers Breisach aufgrund des Hinweises eines aufmerksamen Bürgers einen Graffiti-Sprüher auf frischer Tat festnehmen. Der 24-Jährige war am Abend gegen 19.30 Uhr gerade dabei, in der Hafenstraße eine Wand mit grauer Farbe zu besprühen.

