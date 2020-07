Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Zigarettenautomat aufgebrochen, Zeugen gesucht

Rheinmünster (ots)

Ein unbekannter Dieb machte sich am Montagabend gegen 18.40 Uhr an einem Zigarettenautomaten in der Straße "Victoria Boulevard" zu schaffen. Der an einem Gebäude angebrachte Automat wurde gewaltsam geöffnet. Nach bisherigen Erkenntnissen fehlen daraus Zigaretten und eine Geldkassette. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen werden geben, sich bei den Beamten des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster unter der Telefonnummer: 07229 3018-0 zu melden.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell