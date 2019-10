Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Halloween: Kleine Streiche enden schnell als Sachbeschädigung Polizei warnt vor unangemessenen Streichen zu Halloween

Ein Dokument

Stuttgart (ots)

In der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November ist es wieder soweit, Kinder und Jugendliche ziehen von Haus zu Haus und fordern "Süßes oder Saures!". Wer nichts Süßes für die verkleideten Gestalten parat hat, der staunt am nächsten Morgen oft nicht schlecht. Denn dann wurde durch einen "Streich" das umgesetzt, was der originale englische Spruch "trick or treat" bedeutet: Wer nichts Süßes gibt, dem wird ein fieser Streich gespielt.

Anlage: PDF mit Pressemitteilung in Sachen Halloween

Rückfragen bitte an:

PROGRAMM POLIZEILICHE KRIMINALPRÄVENTION der Länder und des Bundes

(ProPK) ZENTRALE GESCHÄFTSSTELLE c/o LKA Baden-Württemberg

Taubenheimstraße 85 70372 Stuttgart Telefon (0711) 5401-2062

presse@polizei-beratung.de

Original-Content von: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell