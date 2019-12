Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus Krankenhaus

Zweibrücken (ots)

Gegen 03.00 Uhr am Sonntagmorgen kam es zu vermutlich mehreren Diebstählen im Krankenhaus in Zweibrücken. Der unbekannte Täter entwendete eine Geldbörse auf einer Station und ging im Keller mehrere Spinde an. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männliche Person, ca. 30 Jahre alt, ungepflegtes Äußeres, ca. 170 cm, schlanke Statur, braune Steppjacke, Jeans, grüne Einweghandschuhe, tarnfarbene Baskenmütze.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken bittet um Zeugenhinweise bezüglich dem Täter unter Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de.

