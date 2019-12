Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall durch aufgewehte Fahrertür

Zweibrücken (ots)

Gegen 15:45 Uhr hat sich am gestrigen Samstag, 14.12.2019 ein etwas kurioser Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Fashion Outlet zugetragen. Die 23-jährige Geschädigte aus Saarbrücken lief auf einem Fußgängerweg, als ein 52-jähriger Homburger in sein geparktes Fahrzeug einsteigen wollte. Als die Fußgängerin in Höhe des Fahrzeuges lief, wurde die Fahrertür von dem starken Wind ruckartig aufgerissen und traf die Fußgängerin im Rückenbereich. Durch den anschließenden Sturz verletzte Sie sich leicht am Knie.

