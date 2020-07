Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Elgersweier - Geblendet? Radfahrer schwer verletzt

Offenburg (ots)

Ein 25 Jahre alter Autofahrer hat am Dienstagabend an der Einmündung der Kreuzwegstraße zur Markusstraße die Vorfahrt eines von rechts herannahenden Pedelec-Fahrers mit Anhänger missachtet und ist mit dem Radler kollidiert. Möglicherweise wurde der BMW-Fahrer von der Sonne geblendet. Der 63-jährige Velo-Lenker trug durch den Zusammenprall schwere Verletzungen davon und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Offenburg gebracht werden. Im Fahrradanhänger befand sich ein Kleinkind, welches leichte Verletzungen erlitten haben dürfte und vorsorglich ebenfalls in das Klinikum gefahren wurde. Der Sachschaden dürfte sich nach Schätzungen der Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf rund 3.000 Euro belaufen.

