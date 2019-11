Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Hochwertige Werkzeuge im Wangerland entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

wangerland. Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Donnerstag, 07.11.2019, von der Ladefläche eines Am Hafen abgestellten VW-Transporters diverse Baumaschinen und Arbeitsgeräte (u.a. eine Motorflex) in einem Wert von über 4.000 EURO.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder auffällige Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

