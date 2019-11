Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven - Polizei sucht einen Zeugen, der am Unfallfahrzeug einen Zettel hinterließ

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Eine Fahrzeugführerin hatte ihren gelben VW Beetle Cabrio mehrere Tage auf einem Parkplatz an der Bismarckstraße abgestellt. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte fand sie eine Beschädigung (u.a. Schrammen am Kotflügel vorne links) an ihrem Pkw vor sowie eine Notiz, die auf den möglichen Unfallverursacher hinweisen könnte.

Demnach hat ein Zeuge am 29.10.19, um kurz nach 13.00 Uhr, die Beschädigung eines anderen Pkw und damit den Unfall auf dem Parkplatz gesehen.

Zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei diesen derzeit namentlich unbekannten Zeugen und mögliche weitere, die die Beschädigung an dem auffällig gelben Fahrzeug gesehen haben.

Sie werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

