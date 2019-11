Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel - Radfahrerin leichtverletzt

Wilhelmshaven (ots)

zetel. Am Montagmorgen, 04.11.2019, wollte eine 42-Jährige aus Zetel gegen 08.30 Uhr mit ihrem PKW VW auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Neuenburger Straße einfahren. Sie blieb kurzzeitig auf dem dort befindlichen Radweg stehen, weshalb eine zu der Zeit querende 56-jährige Radfahrerin aus Zetel abbremste und in der Folge stürzte. Durch den Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu.

