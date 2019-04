Polizei Hamburg

POL-HH: 190404-4. Drei Zuführungen nach Handel mit BTM in Hamburg-Bramfeld

Hamburg (ots)

Zeit: 03.04.2019, 13:20 Uhr Ort: Hamburg-Bramfeld, Wiedehopfstieg

Ermittler des Drogendezernats (LKA 62) haben drei Männer dem Haftrichter zugeführt, die im Verdacht stehen, Handel mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge betrieben zu haben. Beim Hauptverdächtigen handelt es sich um einen Freigänger der JVA Glasmoor.

Die Ermittler des Landeskriminalamts 62 waren Anfang des Jahres auf die Spur eines 34-jährigen Deutschen gekommen, der seinen Freigang aus der JVA Glasmoor offenbar dazu missbrauchte, Handel mit Betäubungsmitteln zu treiben. Am Mittwochnachmittag konnte der Mann dabei beobachtet werden, als er zwei Kilogramm Marihuana an zwei weitere Deutsche (31, 51) übergab. Das Marihuana hatte er zuvor aus der Wohnung eines 33-jährigen Deutschen in Hamburg-Bramfeld geholt.

Nach der erfolgten Übergabe konnten sich die drei Männer zunächst der vorläufigen Festnahme durch Flucht entziehen.

Der 31-jährige Tatverdächtige konnte jedoch unmittelbar danach durch Zivilfahnder (WSP 64) gestoppt und vorläufig festgenommen werden.

Bei der Flucht entlang eines Gleisbettes verlor der 34-jährige Hauptverdächtige einen Vakuumbeutel mit einem Kilogramm Amphetaminen und versuchte sich später in einem Gebüsch zu verstecken. Der eingesetzte Polizeidiensthund "Hank" konnte den Flüchtigen jedoch aufspüren. Der Mann wurde von Beamten des Polizeikommissariats 36 ebenfalls vorläufig festgenommen.

Bei zeitgleichen Durchsuchungen der Wohnungen der insgesamt vier Tatverdächtigen in Hamburg-Bramfeld, Wilhelmsburg und Altona-Nord wurden weitere Beweismittel aufgefunden und sichergestellt.

In der Wohnung des 34-jährigen Hauptverdächtigen wurden unter anderem Betäubungsmittel und 11.155 Euro mutmaßliches Dealgeld sichergestellt.

Bei der Wohnungsdurchsuchung beim 33-jährigen Tatverdächtigen in Hamburg-Bramfeld wurde der flüchtige Mann selbst und 2,2 Kilogramm Marihuana, 2 Kilogramm Amphetamine und 50 Gramm Kokain aufgefunden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Die Durchsuchungen der Wohnungen des 31-Jährigen in Hamburg-Wilhelmsburg und des 51-Jährigen in Hamburg-Altona-Nord führten zum Auffinden eines verbotenen Messers und geringer Mengen Betäubungsmittel.

Im vom 51-jährigen Tatverdächtigen genutzten Pkw wurden die zuvor übergebenen zwei Kilogramm Marihuana und ein weiteres verbotenes Messer aufgefunden und sichergestellt.

Die drei Männer wurden erkennungsdienstlich behandelt und der Untersuchungshaftanstalt Hamburg zugeführt.

Für den polizeibekannten, noch flüchtigen 51-Jährigen wird durch die Ermittler ein Haftbefehl beantragt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

