Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: PKW zerkratzt

56235 Ransbach-Baumbach, Dresdner Strasse (ots)

Am Mittwoch, 08.07.20, wurde in den späten Abendstunden an einem PKW, grauer Opel Corsa, der in der Dresdner Straße abgestellt war, der vordere Kotflügel zerkratzt. Kratzer wurden mutwillig in den Lack eingeritzt.

Rückfragen bitte an:

Täterhinweise bitte an die Polizei in Höhr-Grenzhausen. Tel.:

02624-94020.

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell