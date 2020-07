Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Zinhain (ots)

Am Mittwoch, den 08.07.2020, gegen 08.15 Uhr, kam es auf der L293 in Höhe der Abfahrt Zinhain zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Der PKW-Fahrer missachtete beim Rechts-Abbiegen die Vorfahrt des von links kommenden, bevorrechtigten LKWs. Durch den Zusammenstoß mit dem LKW, wurde der PKW nach rechts in den Straßengraben geschleudert und kam dort zum Erliegen. Der PKW-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Rückfragen bitte an:

Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580

oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.



