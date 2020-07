Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung am Wohnmobil am Freibad

Kamp-Bornhofen (ots)

Im Zeitraum vom 02.07.20 17 Uhr bis 05.07.20 um 14:30 Uhr ist es an einem an der nördlichen Umfriedung des Freibades Kamp-Bornhofen (Nähe zur B42) abgestellten Wohnmobils zu einer Sachbeschädigung gekommen. Durch Unbekannt wurde die Windschutzscheibe des geparkten Wohnmobils mutwillig eingeschlagen. Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei St. Goarshausen in Verbindung zu setzen.

