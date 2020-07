Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl eines Kleinkrafradrollers

Hellenhahn-Schellenberg (ots)

Hellenhahn-Schellenberg. Im Zeitraum von Montag, 06.07.2020, 23:00 Uhr, und Dienstag, 07.07.2020, 07:00 Uhr, wurde in der Kirchstraße in Hellenhahn-Schellenberg ein schwarzsilberfarbener Roller der Marke Peugeot entwendet. An dem Roller war das schwarze Versicherungskennzeichen 246HNV angebracht. Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Westerburg (02663 98050) zu melden.

