Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Diez (ots)

Am 07.07.2020 gegen 17:10 Uhr ereignet sich auf der Limburger Straße in Diez ein Verkehrsunfall mit einem PKW und einem Quadfahrer. Der Quad-Fahrer befährt die Limburger Straße in Fahrtrichtung Diez Innenstadt. Vor diesem fährt ein weiterer PKW und biegt nach rechts in Felkestraße ab. Der Quadfahrer will am abbiegenden PKW geradeaus vorbeifahren. Der PKW-Fahrer kommt aus der Felkestraße und will nach links in die Limburger Straße in Fahrtrichtung Limburg abbiegen und übersieht den von links kommenden, bevorrechtigten Quadfahrer und es kommt zum Zusammenstoß mitten auf der Kreuzung. Der PKW-Fahrer bleibt unverletzt, der Quadfahrer kommt mit schwereren Verletzungen ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell