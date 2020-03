Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Bei Bremsmanöver gestürzt

Warstein (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 17:25 Uhr, kam es auf der Viktor-Röper-Straße zu einem Unfall. Ein 18-jähriger Warsteiner war in Richtung Westendorf unterwegs und stürzte beim Bremsen mit seinem Kleinkraftrad. Das vor ihm fahrende Auto hatte verkehrsbedingt abbremsen müssen. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. (wo)

