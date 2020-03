Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 07.03.2020 bis 08.03.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - versuchter Raub - Drei bislang unbekannte Täter forderten am Samstag, 07.03.2020, gegen 21:35 Uhr in Cloppenburg, Bahnhofstraße, Ecke Mühlenstraße, unter Androhung von Schlägen, von einem 18-jährigen aus Cappeln, die Herausgabe von Schmuck. Das Opfer konnte zunächst flüchten, wurde jedoch durch die Täter verfolgt. Nun schlugen und traten alle drei Täter gemeinschaftlich auf den Cappelner ein. Dem leicht verletzten Opfer gelang es schließlich erneut zu flüchten und die Polizei zu verständigen. Die Täter entkamen ohne Beute. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Erfolg. Die Ermittlungen dauern an. Alle drei, männlichen Täter wurden als schlank, ca. 16 Jahre, etwa 1,70 m groß und südländischem Aussehen beschrieben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471-1860-0 entgegen.

Emstek - versuchter Palettendiebstahl - Am Sonntag, 08.03.2020, gegen 01:30 Uhr wurden drei bislang unbekannte Täter in Emstek, Wilhelm-Bunsen-Straße, von einem Zeugen dabei beobachtet, wie diese versuchten, Paletten von einem Betriebshof zu entwenden. Die Täter flüchteten trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen unerkannt und ohne Diebesgut. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, möchten sich bitte mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471-1860-0 in Verbindung setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Am Samstag, 07.03.2020, um 09:40 Uhr wurde bei einem Verkehrsunfall in Cloppenburg, Inselstraße, ein 3-jähriges Kind leicht verletzt. Ein 66-jähriger Cloppenburger befuhr mit seinem PKW, Mitsubishi, die Bunzlauer Straße und überquerte die Friesoyther Straße in Richtung Inselstraße. Hierbei missachtete er den vorfahrtsberechtigten PKW, Mitsubishi, eines 37-jährigen aus Emstek, der mit seinem 3-jährigen Kind auf dem Rücksitz, die Friesoyther Straße stadtauswärts befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde das Fahrzeug des Unfallverursachers gegen einen, auf der Inselstraße stehenden PKW, Opel, geschleudert. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.

Emstek - Körperverletzung - Am Samstag, 07.03.2020, gegen 21:45 Uhr kam es in Emstek, Bahnhofstraße, zu Streitigkeiten zwischen mehreren Jugendlichen, in dessen Verlauf drei Täter aus Emstek und Cloppenburg im Alter von 15-18 Jahren gemeinschaftlich auf drei Personen aus Emstek einschlugen. Hierbei zogen sich zwei Opfer leichte Verletzungen zu. Die drei Täter konnten zunächst unerkannt flüchten, wurden aber im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen durch Beamte der Polizei Cloppenburg gestellt. Gegen die drei Täter wurde ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

