POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 08.03.2020

Lohne - Reifendiebstahl aus Autohaus

In der Nacht von Freitag, den 06.03.2020, auf Samstag, den 07.03.2020, kam es bei einem Autohaus an der Langweger Straße, 49393 Lohne, zu einem Einbruchdiebstahl aus drei Neufahrzeugen der Marke VW. Dabei werden jeweils die Seitenscheiben der angegangenen PKW eingeschlagen. Entwendet wurden die Ersatzreifen aus den PKW. Bei einem der Fahrzeuge wurden zudem alle vier Reifen demontiert und ebenfalls entwendet. Zeugen des Vorfalls mögen sich mit der Polizei in Lohne -04442/93160- in Verbindung zu setzen.

Lohne - Fahren unter Beeinflussung von Betäubungsmitteln

Am Samstag, den 07.03.2020, gegen 19:15 Uhr, wurde eine Streifenbesatzung auf dem Bergweg auf einen 45-jährigen PKW-Führer aus Wilhelmshaven aufmerksam. Eine anschließende Kontrolle ergab, dass der PKW-Führer unter Beeinflussung von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 07.03.2020, gegen 19:10 Uhr, befuhr eine 19-jährige Bakumerin den Lattweg von Oythe in Richtung Innenstadt. Als sie im Bereich Kreuzweg fuhr, bog ein unbekannter PKW-Fahrer/in nach rechts in den Lattweg ab. Hierbei scherte der PKW so weit aus, dass es zum Zusammenstoß mit dem PKW der 19jährigen kam. Während die Bakumerin anhielt, fuhr der andere PKW in Richtung Oythe davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta (04441/9430) in Verbindung zu setzen.

Lohne - Fahren ohne Versicherungsschutz

Am 07.03.2020 gegen 21:30 Uhr befuhr ein 16-jähriger Lohner mit seinem Kleinkraftrad die Brinkstraße in Lohne. Eine Streifenwagenbesatzung stellte dabei fest, dass das Kleinkraftrad ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen in grüner Farbe trägt, obwohl seit dem 01.03.2020 Versicherungskennzeichen in schwarzer Farbe verwendet werden müssen. Gegen den 16-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

Am 08.03.2020 gegen 0:50 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz der Straße "Neuer Markt" abgestellter Pkw beschädigt. Bislang unbekannte Täter zerstörten die Fahrerscheibe des Pkw. Entwendet wurde aus dem Fahrzeuginnenraum nichts. Das vordere amtl. Kennzeichen "VEC - P 942" wurde vom Pkw entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta (04441/9430) in Verbindung zu setzen.

Visbek - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 07.03.2020, gegen 23:10 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Bakumer mit seinem Kleinkraftrad die Rechterfelder Straße in Visbek. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hat eine Streifenwagenbesatzung festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Weiterhin wurde dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt.

Dinklage - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 08.03.2020, gegen 00:30 Uhr, befährt ein 36-jähriger Vechtaer mit seinem PKW die Holdorfer Straße in Fahrtrichtung Dinklage. In einer Linkskurve verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug und gerät nach rechts in den Graben. Hier kommt er zwischen zwei Bäumen zum Stehen. Die Bäume und ein Verkehrsschild werden hierbei beschädigt. Ein Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer ergibt einen Wert von 1,37 Promille. Es wird eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Auf den 36-jährigen wartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

