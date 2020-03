Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 07.03.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag, 06.03.20, g 16.10 Uhr, wurde ein 70-jähriger Visbeker mit seinem Pkw auf dem Visbeker Damm in Visbek im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechneder Vortest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,57 Promille. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Visbek - Brand eines Wochenendhauses

Am Freitag, 06.03.2020, gegen 18:10 Uhr, kam es in einem Wochenendhaus auf einem Campingplatz zu einem Schmorbrand. Dabei wurde die Gebäudedecke beschädigt. Die freiwillige Feuerwehr Visbek konnte den Brand schnell ablöschen. Die Brandursache steht noch nicht fest. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Schadenshöhe steht ebenfalls noch nicht fest.

Vechta- Auffahrunfall mit drei beteiligten PKW

Am Freitag, 06.03.2020, gegen 17:40 Uhr, kam es auf dem Visbeker Damm in Höhe des Kreisverkehrs in Bergstrup zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten PKW. Ein 20-jähriger aus Vechta erkannte einen Rückstau vor dem Kreisverkehr zu spät und fuhr auf den PKW eines 29-jährigen aus Wildeshausen auf. Dessen PKW wurde durch den Aufprall wiederum auf den davorstehenden PKW eines 24-jährigen aus Vechta geschoben. Der unfallverursachende PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Vechta - Gefährliche Körperverletzung mit zwei leicht verletzten Personen

Am Samstag, 07.03.2020, gegen 01:24 Uhr, kam es in einer Gaststätte in der Großen Straße, zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein bislang unbekannter Mann schlug hierbei grundlos mit der Faust sowie durch Tritte auf einen 34-jährigen Mann aus Vechta ein. Der Vechtaer wurde hierbei leicht verletzt. Ein ebenfalls 34-jähriger Mann aus Vechta, wird bei dem Versuch der Hilfeleistung leicht verletzt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Telefon: 04441-943/0) in Verbindung zu setzen.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 06.03.2020, gegen 08.00 Uhr, befuhr ein 15-jähriger Dammer mit seinem Roller den Westring. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde er angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Jugendliche nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

