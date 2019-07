Polizei Bochum

POL-BO: Dreijährige von Hundemischling verletzt

Bochum (ots)

Am 6. Juli, gegen 12 Uhr, erhielten Polizeibeamte einen Einsatz zur Finkenbecke in Bochum. Vor Ort trafen die Beamten auf ein verletztes dreijähriges Mädchen. Dieses hatte mit anderen Kindern im Beisein von Erziehungsberechtigen mit einem Hund gespielt. Plötzlich habe der Familienhund zugeschnappt und das kleine Mädchen massiv im Gesicht verletzt. Sie musste schwer verletzt mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Das Bochumer Kriminalkommissariat 32 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

