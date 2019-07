Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Die Schaufensterscheibe hielt dem Einbruchsversuch stand - Wer kennt dieses Trio?

Bochum (ots)

Noch sind diese drei jungen Personen, eine Frau und zwei Männer, nicht ermittelt, die am 23. Juni 2018 (Samstag) versucht haben, in das Handygeschäft an der Huestraße 12 in Bochum einzubrechen.

Gegen 2 Uhr in der Nacht stand das Trio, das aus Richtung Hauptbahnhof gekommen war, vor dem Schaufenster des Ladens.

Mehrfach warfen die Personen einen Stein gegen die Scheibe, die dem massiven Einbruchsversuch aber standhielt. Ohne Beute verließen die Kriminellen wenig später die Örtlichkeit.

Bei der Tatbegehung wurde das Trio von einer Überwachungskamera erfasst. Mit einem richterlichen Beschluss sind die Fotos der drei Personen nun zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Das ermittelnde Bochumer Kriminalkommissariat 31 bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-8105 und 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

