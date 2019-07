Polizei Bochum

POL-BO: Raub mit silberner Pistole - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Einen Raubüberfall mit einer silbernen Pistole ereignete sich am 6. Juli, gegen 17.20 Uhr, auf dem Klever Weg / Hermannshöhe in Bochum. Ein 60-jähriger Dortmunder stand in diesem Bereich an seinem Fahrzeug und wartete auf seine Ehefrau, welche ein Parkticket im Nahbereich löste. Plötzlich näherte sich ein unbekannter Täter und forderte unter Vorhalt der Schusswaffe Bargeld. Der 60-jährige übergab Bargeld an den Räuber, welcher daraufhin flüchtete. Der Kriminelle wurde wie folgt beschrieben: circa 40 bis 50 Jahre alt, kurze graue Haare und leicht untersetzte Figur. Bekleidet war er mit einem dunklen Basecap, knielangen Jeans, einem blau-weißen Karohemd und einem braunen Rucksack. Das Bochumer Kriminalkommissariat 31 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8105 oder 0234 909-4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 9091022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell