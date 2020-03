Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 06.03.2020 bis 07.03.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Körperverletzung - Leichte Verletzungen zog sich am Freitag, 06.03.2020, gegen 23:40 Uhr ein 24-Jähriger aus Emstek zu, als er von mehreren bislang unbekannten Tätern in der Lange Straße in Cloppenburg, dortige Fußgängerzone, gemeinschaftlich zusammengeschlagen wurde. Die Täter entkamen unerkannt. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Cloppenburg nimmt hierzu Zeugenhinweise unter der Rufnummer 04471-1860-0 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall - Am Freitag, 06.03.2020, gegen 13:35 Uhr ereignete sich in Cloppenburg ein Verkehrsunfall. Eine 53-Jährige aus Friesoythe befuhr hierbei mit ihrem PKW, BMW, die Ahlhorner Straße in Richtung Ahlhorn und beabsichtigte nach links auf die Ortsumgehung / B213 abzubiegen. Dabei übersieht sie den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten PKW, BMW, einer 42-Jährigen aus Emstek, die die Ahlhorner Straße in Richtung Cloppenburg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Molbergen - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen - Ein 20-Jähriger aus Molbergen befuhr am Freitag, 06.03.2020, um 17:00 Uhr mit seinem PKW, BMW, die Cloppenburger Straße in Richtung Molbergen und geriet Ausgangs einer Rechtskurve ins Schleudern. Der BMW kam dann nach links von der Fahrbahn ab, prallte mit dem Heck gegen einen Baum und kam im Seitengraben zum Stillstand. Der Fahrzeugführer, sowie sein 20-jähriger Beifahrer aus Lindern wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall - Im Kreuzungsbereich B213 und B68 in Cloppenburg, OT Stapelfeld kam es am Freitag, 06.03.2020, gegen 09:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 71-Jährige aus Paderborn beabsichtigte mit ihrem PKW, Ford, die B213 aus Richtung B68 kommend geradeaus in Richtung Jümmestraße zu überqueren. Eine 60-Jährige aus Friesoythe befuhr zu diesem Zeitpunkt die B213 aus Richtung Cloppenburg kommend in Richtung Löningen. Nach Angaben der Unfallbeteiligten zeigten die jeweiligen Ampeln Grünlicht. Es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die B213 wurde zur Bergung der Fahrzeuge zeitweise voll gesperrt.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr - Am Samstag, 07.03.2020, um 06:15 Uhr stellten Beamten der Polizei Cloppenburg im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Cloppenburg, Industriezubringer, bei einem 31-jährigen Cloppenburger fest, dass dieser seinen PKW, BMW, im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf - Am Samstag, 07.03.2020, in der Zeit von 00:30 Uhr bis 06:15 Uhr kam es in Cloppenburg, in der Straße Industriezubringer, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort auf dem Parkplatz einer Diskothek abgestellter PKW aus Bremen wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ausparken, beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471-1860-0 entgegen.

