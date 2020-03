POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 07./08.03.2020

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Saterland / OT Scharrel -Brand-

Am 08.03.2020,gegen 04:40h, geriet aus bislang unbekannten Gründen ein Schrank in einem dortigen Wohnhaus in Brand. Da zunächst von einen Wohnungsbrand ausgegangen wurde,wurden vorsorglich die Feuerwehren aus Scharrel und Ramsloh alarmiert. Nachdem der Schrank gelöscht war wurde das Wohnhaus durch die Feuerwehr gelüftet.

Die beiden Bewohner wurden vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Es entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

