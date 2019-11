Polizei Aachen

POL-AC: Betäubungsmittel im Keller, Plagiate in der Wohnung

Mitarbeiter einer Sanitärfirma haben gestern Nachmittag bei Reparaturarbeiten im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Würselener Straße einen randvoll gefüllten Eimer mit Marihuana gefunden. Sie waren durch den starken und unverkennbaren Geruch auf die Drogen aufmerksam geworden und hatten daraufhin die Polizei verständigt. Neben dem Marihuana fanden die Beamten noch weitere Betäubungsmittel und Substanzen zur Herstellung von solchen in dem Kellerraum. Ein Richter ordnete daraufhin die Durchsuchung der zugehörigen Wohnung an. Auch dort wurden die Polizisten fündig. Neben weiteren Drogen und Bargeld stießen die Ermittler auch auf eine Vielzahl von offenbar gefälschten Kleidungsstücken.

Zur genauen Drogenmenge können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, die Kripo hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen. Den Wohnungsinhaber erwartet nun u.a. ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

