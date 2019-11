Polizei Aachen

POL-AC: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Gestern Abend kam es an der Kreuzung Siegelallee und Monschauer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger Motorradfahrer nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt wurde. Eine 35-jährige Autofahrerin, die auf der Monschauer Straße in Richtung Robert-Schumann-Straße unterwegs war, erfasste den Motorradfahrer im Kreuzungsbereich. Dieser kam zu Fall und rutschte gegen einen stehenden Pkw. Das Fahrzeug der 35-Jährigen wurde nach dem Zusammenstoß gegen einen weiteren Pkw geschleudert. Der 20-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben mehrerer Zeugen hatte dieser "grün", als er in die Kreuzung einfuhr. Alle weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

