Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Einbruch in Wohnhaus

Borken-Gemen (ots)

Am Samstag brachen noch unbekannte Täter zwischen 18.00 Uhr und 22.15 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße Pelzersesch ein. Der oder die Einbrecher waren auf einen Anbau geklettert und gelangten so an ein Giebelfenster, welches aufgehebelt wurde. Im Haus durchsuchten der oder die Täter mehrere Räume und entwendetet Schmuck sowie Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell