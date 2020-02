Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Polizisten bespuckt und beleidigt

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Samstag gerieten zwei stark alkoholisierte Männern (19 Jahre aus Rhede, 21 Jahre aus Bocholt) gegen 23.15 Uhr am Kreisverkehr Loikumer Weg/Schaffeldstraße in einen Streit, der in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Zeugen hatten dies beobachtet und die Polizei gerufen. Die Polizisten trennten die beiden Männer und wurden dabei durch einen der Männer angegriffen, der daraufhin gefesselt wurde. Beide Männer beschimpften die Beamten auf das Übelste und wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Im Verlauf des Einsatzes wurden zwei Polizeibeamten ins Gesicht gespuckt. Gegen die beiden Beschuldigten wurden Strafverfahren eingeleitet.

