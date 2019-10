Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Trickbetrug

Bad Bergzabern (ots)

Am 15.10.2019, kam es zu einem versuchten Trickbetrug. Ein Mann gab sich als Mitarbeiter einer Firma aus, welche für die Wasserwerke arbeiten würde. Eine 89-jährige Frau wurde von dem bislang unbekannten Mann aufgefordert, in ihrer Wohnung die Wasserhähne aufzudrehen, im Bad zu bleiben, den Duschkopf in die Wanne zu halten und diese zu füllen, um zu prüfen ob "verfärbtes Wasser" austritt. Der unbekannte Täter entfernte sich dann, mutmaßlich um in der Wohnung nach Wertgegenständen oder Geld zu suchen. Als dies erfolglos verlief, sagte er zu der Bewohnerin, dass er ihr das ausgetretene Wasser nun in bar ersetzen würde und ob sie ihm denn herausgeben könne, vermutlich um so an den Geldbeutel der Geschädigten zu gelangen. Als die 89-Jährige das verneinte, entfernte sich der Mann zu Fuß. Es wurde nichts gestohlen.

