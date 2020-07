Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Rennerod - Einbruch in Haus am Alsberg/ ehemaliges Soldatenheim

Rennerod (ots)

Zwischen Mittwoch, 08.07.2020, 23:00 Uhr, und Donnerstag, 09.07.2020, 08:20 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in das ehemalige Soldatenheim/ Haus am Alsberg in Rennerod. Unbekannte hebelten eine Tür auf und gelangten so in die Gaststätte, aus der sie, vermutlich zum Abtransport in eine von dort stammende Gardine eingewickelt, eine große Industriekaffeemaschine entwendeten. Durch den Aufbruch und den Diebstahl entstand ein Sachschaden in Höhe von einigen tausend Euro. Um die Aufklärung der Tat zu unterstützen, werden mögliche Zeugen gebeten, auffällige Beobachtungen in diesem Zusammenhang der Polizei Westerburg unter 02663/ 90805-0 mitzuteilen.

