Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Scharbeutz

Lämmer gestohlen - Ein Lamm verletzt zurückgelassen - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (19.07.-20.07.) wurden von einer Weide in Klingberg offensichtlich 2 weiße Lämmer gestohlen und 1 weißes Lamm verletzt zurückgelassen. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei der täglichen Kontrolle am Montagmorgen des 20.07. stellten die Besitzer der Schafherde fest, dass ein Lamm im Bereich des Kopfes blutüberströmt gewesen ist. Zwei andere (männliche) Lämmer waren verschwunden. Nach bisherigen Ermittlungen gehen die Beamten der Polizeistation Scharbeutz davon aus, dass die beiden Schafe gestohlen wurden. Die gesamte Spurenlage, der heruntergedrückte Zaun, Reifenspuren und Kotreste der Tiere, auf einem Weg zum Parkplatz, deuten darauf hin. Ein selbständiges Ausbrechen der Lämmer wird ausgeschlossen. Die Koppel befindet sich abgehend von der Straße "Grasredder" in Scharbeutz OT Klingberg und ist circa 40 Meter von dem dortigen Parkplatz entfernt.

Die Polizisten leiteten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl ein. Darüber hinaus wird hinsichtlich eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz ermittelt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die gesehen haben könnten wie die Tiere abtransportiert wurden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Scharbeutz 04503-35720 oder per E-Mail Scharbeutz.PST@polizei.landsh.de .

