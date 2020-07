Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Moisling

10-jähriger von Fremden angesprochen

Lübeck (ots)

In dieser Woche wurde ein 10-jähriger Junge in Lübeck-Moisling von einem fremden Mann gesprochen. Der Junge war selbstbewusst und hat richtig reagiert. Der Sachverhalt wurde angezeigt und eine Personenbeschreibung liegt vor. Dem 10-jährigen Jungen war im Bereich des Zebrastreifens im Moislinger Mühlenweg/Fasanenweg ein silberfarbener Wagen aufgefallen. Der Fahrer sprach das Kind an und erzählte, dass die Mutter des Jungen gestorben sei und er ihn nun schnell ins Krankenhaus fahren wolle. Glücklicherweise hatte der 10-jährige gerade mit seiner Mutter telefoniert, dass er diese Geschichte nicht glaubte und erwiderte selbstbewusst, dass der Fahrer nicht die Wahrheit sagen würde. Weiter steige er nicht zu Fremden ins Auto und lief schnell und auf direktem Wege nach Hause. Der Fahrer soll ca. 30-35 Jahre alt sein und von normaler Statur. Er war dunkelhäutig, hatte gelockte Haare und sprach gutes Deutsch. Möglicherweise fuhr er einen silberfarbenen BMW. Hinweise zu diesem Sacherhalt bitte an die Polizei in Moisling unter der Rufnummer 0451-1310 oder per Mail an Moisling.PSt@polizei.landsh.de .

Seitens der Polizei können wir nur raten: sprechen Sie immer wieder mit ihren Kindern über dieses Thema und stärken sie deren Selbstbewusstsein "Nein" zu sagen. Der Flyer des Petze-Instituts für Gewaltprävention in Kooperation mit dem Rat für Kriminalitätsverhütung Schleswig-Holstein gibt weitere Präventionshinweise: file:///C:/Users/Internet01/Downloads/Mitschnacker-Flyer_2017.pdf

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Stefan Muhtz

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell