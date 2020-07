Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen-Wangen) Radfahrerin stürzt und wird schwer verletzt (08.07.2020)

Öhningen-Wangen, Lkrs. KN (ots)

Schwer verletzt musste eine 42-jährige Radfahrerin am Mittwoch gegen 11.45 Uhr nach einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Wangen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Auf der Gefällstrecke vor einer Rechtskurve bremste die Frau ab, woraufhin das Vorderrad blockierte und sie stürzte. Bei dem Sturz zog sie sich vermutlich eine Fraktur des Armes zu.

