Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Schwere Brandstiftung in einem Wohngebäude (06.07.2020)

Singen (ots)

Eine Hausbewohnerin eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses in der Erzbergerstraße in Singen stellte am Montagabend gegen 17.30 Uhr unterhalb der Treppe ein Feuer fest. Die in einer Nische abgestellten Fahrräder, ein Rollator und ein Kinderwagen waren in Brand geraten. Der Brand war durch einen Bewohner bis zum Eintreffen der Feuerwehr weitgehend abgelöscht worden. Durch den Rauch konnte das Treppenhaus als Fluchtweg nicht mehr genutzt werden, eine Familie rettete sich selbständig auf ein Garagendach. Nach Belüftung des Treppenhauses und der Wohnungen konnten die Bewohner wieder in die Wohnungen zurückkehren. Bei dem Brand dürfte ein Sachschaden in niedriger fünfstelliger Höhe entstanden sein. Durch kriminaltechnische Untersuchungen am Brandplatz muss von einer Brandstiftung ausgegangen werden. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

