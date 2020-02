Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Oberried: Unfallflucht nach Unfall mit Sachschaden - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Bereits am Dienstag, 04.02.20, gegen 11.20 Uhr, kam es auf der L126 vom Notschrei in Richtung Oberried zu einem Verkehrsunfall. Ein talwärts fahrender Lkw geriet in einer Rechtskurve auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern und streifte einen entgegenkommenden Citroen. An diesem entstand erheblicher Sachschaden. Der Lkw setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Der Verkehrsdienst Freiburg, 0761 882-3100, sucht Zeugen, welche Angaben zu dem weißen Lkw mit einer rot-grünen Aufschrift machen können.

