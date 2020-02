Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleinkind bei Unfall verletzt

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Titisee-Neustadt

Am Donnerstag, 06.02.20 gegen 10:05 Uhr befuhr eine 33jährige Pkw-Fahrerin die Freiburger Straße in Titisee-Neustadt. Als sie auf ein Tankstellengelände nach links abbiegen wollte musste sie verkehrsbedingt anhalten um den Gegenverkehr durchzulassen. Eine nachfolgende 29jährige Pkw-Fahrerin übersah den wartenden Pkw und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt. In dem wartenden Pkw wurde zudem noch ein drei Monate junges Kind leicht verletzt. An den Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 10000,00 Euro.

