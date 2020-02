Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Unfall zwischen Unimog und Kleinwagen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag fuhr eine Frau in einem Kleinwagen von Emmendingen in Richtung Waldkirch. Kurz vor dem Ortseingang Waldkirch näherte sich von links, aus der Abfahrt der B 294 kommend, ein großer Unimog, dessen Fahrer sie wohl zuvor offensichtlich übersehen hatte. Es kam zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge, in deren Verlauf der Kleinwagen zwischen Unimog und Leitplanke eingeklemmt wurde. Verletzt wurde niemand. Am Kleinwagen entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden.

RWKI/br/jc

Medienrückfragen bitte an:

Jerry Clark

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell