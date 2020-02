Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auto mit gestohlenen Kennzeichen - Fahrer ohne Führerschein

Freiburg (ots)

Ein Auto mit gestohlenen Kennzeichen ist am Donnerstagabend, 06.02.2020, in WT-Tiengen beschlagnahmt worden. Gegen 17:45 Uhr war der Wagen einem Polizeibeamten aufgefallen. Die angebrachten Kennzeichen waren in der Nacht davor von einem Auto in der Schlossgarage gestohlen worden. Im Auto waren drei junge Männer. Wie der 21-jährige Fahrer und Besitzer einräumte, hatte er den Wagen in Singen gekauft und dort bereits die entwendeten Kennzeichen angebracht. Einen Führerschein besitzt er nicht. Und natürlich war der Wagen auch nicht versichert. Das Auto wurde abgeschleppt. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiposten Tiengen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell